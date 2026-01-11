Barça : un grand défenseur débarque

Un accord de prêt a été conclu avec le club saoudien d'Al Hilal, et sauf imprévu de dernière minute, il intégrera l'effectif de Hansi Flick pour la seconde moitié de la saison 2025-2026.

Cancelo a fait part de son intention de revenir au Barça dès l'annonce de son départ d'Al Hilal. Il était également courtisé par un autre de ses anciens clubs, l'Inter Milan, mais ce sont finalement les leaders de la Liga, sous l'impulsion de leur président Joan Laporta, qui ont tranché.

Un accord définitif avait été trouvé entre le FC Barcelone et Al Hilal en début de semaine, mais Cancelo n'a pour l'instant passé aucune visite médicale et n'est même pas encore arrivé en Catalogne. Selon MD, ce retard est intentionnel, le club et le joueur ne souhaitant pas détourner l'attention de la finale de la Supercoupe d'Espagne, dimanche, face au Real Madrid.

Le retour de Cancelo au FC Barcelone semble imminent.

La position du FC Barcelone est claire : le club souhaite que la finale de la Supercoupe soit au centre de l’attention, et le transfert de Cancelo sera officialisé après coup. Tout devrait être finalisé lundi, avec une présentation officielle du joueur comme nouvelle recrue, aux côtés de Laporta, qui rentrera d’Arabie saoudite après le match contre le Real Madrid, le lendemain.

S’il est enregistré à temps en Liga, Cancelo pourrait faire ses débuts avec le Barça jeudi, lors du match de Coupe du Roi contre le Real Racing Club de Santander. Il pourrait ensuite faire ses débuts en championnat le week-end prochain face à la Real Sociedad, tandis que son retour au Camp Nou, sponsorisé par Spotify, devrait avoir lieu la semaine suivante, lors du déplacement du Real Oviedo en Catalogne.