Barça - Un candidat à la présidence "convaincu" que Messi souhaite rester

Candidat à la présidence du club, Toni Freixa s'est montré optimiste quant à l'avenir de la Pulga, mais admet avoir besoin de s'entretenir avec lui.

Dans le climat actuel, il ne se passe pas un jour sans que le nom de Lionel Messi fasse la une des journaux catalans. Ce jeudi, le candidat à la présidence du Barça, Toni Freixa, s'est dit "convaincu" que Lionel Messi souhaite rester au club, mais admet que des discussions doivent avoir lieu le plus tôt possible pour s'en assurer.



Les géants de la ont été confrontés à la menace très réelle de voir leur silhouette talismanique s'éloigner du Camp Nou au cours de l'été. Messi, de plus en plus résigné en , avait fait pression pour obtenir son départ, mais avait finalement été contraint de rester par ses dirigeants, déterminés à préserver leur star.

Messi avait alors révélé en exclusivité à Goal qu'il honorerait son contrat, mais l'incertitude continue de régner en ce qui concerne son avenir à long terme. Le Barça ne mettant aucune extension en place, leur capitaine sera libre de parler à ses nombreux prétendants à partir de janvier. Une situation qui inquiète...

"Pour s'asseoir et parler à Messi, il faut le regarder dans les yeux"

On dit que conserve son intérêt pour un joueur qui a connu un succès considérable en travaillant sous la direction de Pep Guardiola dans le passé. Toni Freixa, cependant, pense que Messi peut être amené à prolonger sa carrière au Barça. Il veut être celui qui fera de ce rêve une réalité, avant les élections du 24 janvier, et organisera des rencontres régulières avec le sextuple Ballon d'Or pour mettre en place une relation de confiance avec le numéro 10.





Freixa a déclaré à Cadena SER : "Ma volonté est qu'il continue, mais un jour il devra partir. Le jour où cela arrivera, j'espère que ce ne sera jamais, mais il ne s'agit pas de me priver de sommeil. L'affaire Messi est l'une des questions importantes. La situation doit être analysée et une série de décisions doivent être prises. Pour s'asseoir et parler à Messi, il faut le regarder dans les yeux et voir ce que tout le monde veut et ce que le club peut offrir. Vous devez lui demander s'il veut vraiment continuer, et je suis convaincu qu'il le veut", a ensuite ajouté l'Espagnol, confiant quant à ses chances de préserver la Pulga dans un effectif qui ne se relèverait probablement pas de son départ.

Pour rappel, Lionel Messi n'a pas été à son meilleur niveau jusqu'à présent cette saison, mais il a tout de même inscrit six buts et délivré quatre passes décisives durant ses apparitions sous les couleurs du , désormais entraîné par le manager néerlandais Ronald Koeman.