Barça, Setién : "Messi est difficile à entraîner"

L'ancien entraîneur du Barça, Quique Setién, n'a pas manqué de tacler la star du Barça Lionel Messi.

Quique Setién s'est confié dans un entretien au journal espagnol El Pais et n'a pas raté Leo Messi.

Arrivé en janvier dernier en Catalogne pour prendre la succession d’Ernesto Valverde, l’ancien coach du Bétis a été viré et remplacé par Ronald Koeman après l'humiliation 8-2 subie face au en C1.

Setién est revenu sur son passage en Catalogne et a forcément été sondé sur sa relation avec la star du Barça Leo Messi.

« Il y a des joueurs qui ne sont pas faciles à gérer. Parmi eux Leo, c'est vrai. Quelque chose d'inhérent à de nombreux athlètes comme le montre le documentaire sur Michael Jordan (The Last Dance ndlr). Vous voyez des choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Il est très réservé. Il ne parle pas beaucoup. Il faut aussi garder à l'esprit qu'il est le meilleur footballeur de tous les temps. Et qui suis-je pour le changer ! » a asséné le coach ibérique.