Le club catalan dépasse son plafond salarial depuis trois ans, mais l'espoir renaît cet été de pouvoir y revenir. Dans ce cas, il pourrait consacrer 100 % de ses économies/recettes au-delà de ses dépenses, alors qu'actuellement, il ne peut allouer que 60 % de ces fonds au recrutement et à la rémunération de nouveaux joueurs.





Le besoin d'un nouveau numéro neuf se fait sentir depuis un certain temps, Robert Lewandowski ayant désormais 37 ans. Une prolongation de contrat d'un an n'est pas exclue, mais il semblerait qu'il soit alors relégué à un rôle secondaire. Par ailleurs, la baisse de forme de Ferran Torres semble avoir dissuadé le FC Barcelone de faire de l'ancien joueur de Manchester City son premier choix.





Selon MD, le FC Barcelone a alloué 100 millions d'euros à l'acquisition de son prochain numéro neuf. Le FC Barcelone ne dépassera pas ce montant, incluant le montant fixe et les bonus. Plusieurs noms ont été évoqués du côté blaugrana, dont récemment Omar Marmoush (Manchester City) et Fisnik Asllani (Hoffenheim), mais aucune piste concrète ne se dessine pour l'instant.





Aucun attaquant n'a été plus souvent associé au Barça que Julian Alvarez, mais compte tenu du budget fixé par le club catalan, un tel transfert semble impossible. L'Atlético de Madrid n'est pas intéressé par un transfert au Barça et n'envisagerait une vente que si elle doublait sa mise de Premier League. Sachant que l'Atlético a recruté Alvarez pour 75 millions d'euros plus 15 millions de bonus, cela le placerait de toute façon bien au-delà des moyens du FC Barcelone. La seule solution pour que le Barça s'attache les services d'Alvarez serait que l'international argentin insiste pour rejoindre le Camp Nou. Même si sa réponse évasive concernant son avenir était « accueillie » au sein du club catalan, les chances de voir un accord se concrétiser restent minimes.