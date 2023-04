Barça – Un ancien de la maison pour remplacer Lewandowski?

En attendant de décrocher le titre en Liga, le Barça s'active pour se renforcer. Un ancien de la maison serait ciblé pour remplacer Lewandowski.

Il ne reste plus grand chose au Barça pour valider son titre de champion d'Espagne, attendu après trois années de frustration, et plus personne n'imagine le trophée leur échapper. Mais bien que la saison soit toujours en cours, les Blaugrana s'activent déjà sérieusement pour préparer la suivante et construire un effectif plus performant et moins coûteux. À ce propos, les Catalans souhaiteraient rapatrier un ancien comme remplaçant de Robert Lewandowski.

Un secteur offensif en berne, Lewandowski muet

Si les Catalans se dirigent droit vers le titre en Liga, ce n'est, fait très étrange au Barça, pas grâce à une attaque de feu mais bien une défense de fer. Avec seulement 9 buts encaissés en 30 rencontres, le rectangle blaugrana est une forteresse si bien gardée qu'il ne suffit très souvent que d'un but aux protégés de Xavi pour remporter leurs matchs. Car devant, ce n'est pas vraiment la fête.

Pour le club du tiki-taka et du football offensif par excellence, les chiffres offensifs du Barça de Xavi font froid dans le dos. En Liga, Robert Lewandowski domine certes le classement des buteurs du haut de ses 17 réalisations mais derrière c'est le calme plat. Avec 6 roses plantées, Raphinha et Pedri sont les deuxièmes meilleurs buteurs du club ex aequo suivis d'Ousmané Dembélé (5) et du duo Ferran Torres-Ansu Fati (4). Un bilan famélique au Spotify Camp Nou.

Et même Robert Lewandowski, le serial buteur recruté cet été, ne marque plus après un début de saison canon. Mis à part son doublé contre Elche en début de mois, le Polonais n'a plus inscrit le moindre but depuis l'élimination en Europa League contre Manchester United le 23 février, pas même avec son équipe nationale lors de la trêve internationale. Un mutisme que même son entraîneur ne parvient plus à éviter.

Beaucoup d'idées mais peu d'argent

Pour toutes ces raisons, le Barça recherche activement un nouvel attaquant pour renforcer sa force de frappe offensive. Et plus encore que sur les ailes, c'est bien la pointe qui occupe toute l'attention des dirigeants catalans comme de Xavi. L'objectif proclamé est de trouver un remplaçant à Lewandowski pour faire souffler le Polonais de temps à autre ou le suppléer en cas de mauvaise passe comme celle qu'il connaît actuellement.

Mais le problème des Blaugrana est toujours le même : le club manque cruellement d'argent. Non seulement les Catalans devront vendre avant d'acheter mais ils ne pourront même pas acheter comme ils veulent. C'est ce qui explique pourquoi la direction a ciblé Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait rendu de fiers services la saison dernière, comme priorité absolue. Le Gabonais, sur une voie de garage à Chelsea, souhaiterait revenir en Catalogne mais l'ombre du fair-play financier plane au-dessus du dossier.

En cas de mauvaise nouvelle concernant un retour de son ancien attaquant, le Barça observe attentivement la situation de Roberto Firmino, libre à l'été après 8 riches années passées à Liverpool. Le Brésilien présente l'avantage d'être gratuit (en somme de transfert car des bonus à la signature devront être payés) mais son profil moins buteur colle moins aux demandes des Catalans. La troisième cible de choix pour l'instant est un autre Brésilien, le jeune Vitor Roque de l'Athletico Paranaense mais sa valeur marchande et son contrat longue durée (été 2027) sont autant d'obstacles à un transfert. Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à retrouver tout de suite une MSN au Camp Nou.