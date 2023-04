Barça : Lewandowski vendange, Xavi reconnaît une mauvaise passe

Auteur d’un raté XXL face à l’Atlético de Madrid, Robert Lewandowski traverse une mauvaise passe, comme l’a reconnu son entraîneur Xavi.

Robert Lewandowski, c’est quoi le problème ? Si bon en première partie de saison, dans la foulée de son transfert en provenance du Bayern Munich, le buteur vedette du FC Barcelone est en panne depuis plusieurs semaines.

Un raté XXL contre l’Atlético

Contre l’Atlético de Madrid (1-0), il a notamment raté une occasion XXL en seconde période. Lancé dans la profondeur, le Polonais s’est présenté seul devant Jan Oblak avant de manquer le cadre de manière assez folle, alors que Raphinha attendait le ballon pour mettre fin au suspense.

Un problème avec Lewy, donc ? La question a bien évidemment été posée à Xavi en conférence de presse. Et le technicien catalan a reconnu que son attaquant traversait une mauvaise passe : «Il a réussi à être décisif pendant une partie importante de la saison, mais pour le moment, il ne l’est pas», a-t-il avoué, avant de se montrer plus optimiste.

Xavi optimiste malgré tout

«Mais les buts viendront, a poursuivi l’entraîneur barcelonais en conférence de presse. Mais je pense aussi que nous aurions pu terminer à 2-0 pour nous et marquer plus de buts.» Peu importe pour le Barça, au final, qui a fait un pas de plus vers un titre qui lui tend les bras en Liga.