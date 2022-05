C'est ce qu'affirme Diario Sport, qui rapporte que les Blaugrana pensent qu'un retour en Ligue 1 est le meilleur pari pour le défenseur français.

Umtiti est sur le marché depuis des années en raison de la détérioration de sa condition physique. Il n'a pratiquement pas joué avec le FC Barcelone cette saison et est le sixième choix de défenseur central pour Xavi Hernandez.

Umtiti a reçu plusieurs offres de prêt la saison dernière, notamment de la part de la Serie A et du club turc Besiktas. Mais il ne voulait pas quitter l'Espagne.

Aujourd'hui, on comprend qu'il accepte de passer à autre chose et son ambition est de retourner à Lyon, le club d'où il a rejoint le FC Barcelone. Mais on dit qu'ils ne sont pas entièrement intéressés par des retrouvailles.

Les clubs qui ont frappé à sa porte sont Montpellier, Nice et Rennes. Le scénario le plus probable serait qu'Umtiti parte pour son pays natal sous forme de prêt sans option d'achat, car l'objectif premier du FC Barcelone est de réduire sa masse salariale.