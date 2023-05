Barça : Umtiti, l'incroyable confidence

Le défenseur barcelonais Samuel Umtiti, prêté par le FC Barcelone, a connu ces dernières années une période d'inactivité cauchemardesque

Le Français ne parvenant pas à se remettre en forme à la suite d'un grave problème au genou. Cette saison, à Lecce, il a réhabilité sa carrière en réalisant une série de performances défensives impressionnantes en Serie A.

Son avenir cet été reste incertain. Umtiti ne retournera pas à Barcelone, mais comme son prêt à Lecce se termine à la fin de la saison et que plusieurs grands clubs italiens seraient intéressés, le joueur de 29 ans a de nombreuses options.

Il a avoué à Alexandre Lacazette, l'actuel attaquant de Lyon, qu'il aimerait rejouer avec lui. Sport a rapporté ses propos.

"On a vraiment parlé du fait qu'on aimerait rejouer ensemble avant la fin de nos carrières. C'est encore trop tôt pour le dire".

Il convient de rappeler que c'est de Lyon qu'Umtiti a initialement déménagé, et qu'à plusieurs reprises, des retrouvailles ont été suggérées.

"Tout le monde pensait que ma carrière était terminée, mais je suis venu en Italie pour récupérer et me sentir bien en tant que footballeur afin d'atteindre à nouveau les sommets. Lecce a été un tremplin où je me suis senti très bien et où j'ai pu montrer des choses".

Umtiti a encore trois ans de contrat à Barcelone, qu'il a renouvelé la saison dernière à un tarif inférieur afin d'aider le club à faire face à la limite salariale. Le FC Barcelone préférerait sans doute un transfert définitif, mais un autre prêt ne semble pas exclu.