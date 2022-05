Barça : Turan revient avec franchise sur son passage

Il peut être très facile de juger les footballeurs de loin, en oubliant le côté humain du jeu. Ce n'est qu'ensuite, lorsqu'ils s'en ouvrent, que l'on ressent toute la gravité de la situation.

L'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Atletico Madrid, Arda Turan, s'est ouvert sur ses propres problèmes de santé mentale. Réputé pour son tempérament bouillant et ses tacles violents qui allaient de pair avec ses pieds rapides, Turan était l'un des plus grands personnages du football espagnol à l'époque.

S'exprimant lors d'un événement à l'Université Kent d'Istanbul, Turan a été remarquablement honnête sur sa santé après un retour délicat en Turquie avec Basaksehir et plus tard Galatasaray.

"J'ai des problèmes de sommeil depuis des années, je ne dors pas bien. C'est une confession, mais je ne prends pas bien soin de moi. La raison est purement psychologique. Il y a des moments où je n'arrivais pas à bien récupérer psychologiquement."

"J'ai commencé par un régime et je l'ai abandonné au bout de 10 jours. J'ai commencé à travailler et ensuite je me suis dit que j'étais battu. Je n'en veux à personne, mais l'atmosphère du pays m'a démotivé [la Turquie]. Le fait de ne pas pouvoir progresser m'a démotivé."

"Je me suis beaucoup mieux occupé de moi en Espagne parce que je me sentais beaucoup plus libre. Il n'y a rien de mieux que de se sentir libre. Je regarde mon aventure en Espagne comme une histoire complète, j'ai eu de très bons jours [là-bas]."