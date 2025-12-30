Barça : trois stars de Serie A ciblées cet hiver

L'absence prolongée d'Andreas Christensen, blessé au ligament croisé antérieur, et l'incertitude planant sur la situation de Ronald Araujo, laissent Hansi Flick avec peu d'options en défense centrale.

Recruter un joueur en janvier s'annonce difficile pour le Barça. Le club pourrait certes libérer 80 % du salaire de Christensen pour financer un remplaçant, mais la plupart des clubs ne sont pas disposés à vendre leurs joueurs clés en cours de saison, sauf à un prix exorbitant – ce que les Catalans ne peuvent se permettre.

Par conséquent, le club catalan explore les possibilités du marché des transferts. Selon MD, trois joueurs ciblés évoluent actuellement en Serie A : Stefan de Vrij, Koni De Winter et Juan Jesus. Leur temps de jeu limité dans leurs clubs respectifs pourrait permettre au Barça de conclure une affaire avantageuse.

Par ailleurs, l'article confirme également l'intérêt du FC Barcelone pour un défenseur central capable d'opérer sur le long terme : Luka Vuskovic. Le jeune homme de 18 ans est en excellente forme avec Hambourg depuis le début de la saison, même si conclure un accord avec son club d'origine, Tottenham Hotspur, pourrait s'avérer complexe pour le leader de la Liga.

Barcelone doit faire le bon choix sur le marché des transferts.

Cette saison a mis en lumière les faiblesses défensives du Barça, moins visibles du temps d'Iñigo Martínez. Il est crucial de recruter un joueur durant le mercato hivernal, et la pression est forte sur le directeur sportif Deco pour s'assurer que le recrutement soit judicieux.

L'issue de la recherche d'un défenseur central par Barcelone reste incertaine. Leur quête se poursuivra pendant une bonne partie des prochaines semaines, le club catalan espérant ajouter une recrue importante à l'effectif de Flick.