Barça - Ter Stegen bientôt prolongé par le club ?

À en croire les informations du Mundo Deportivo, le portier allemand pourrait bientôt être récompensé de ses bonnes performances en Catalogne.

Si le est leader de la , il le doit bien entendu aux exploits personnels de Lionel Messi, mais aussi grandement aux prouesses de son gardien de but Marc-André ter Stegen. Impressionnant ces derniers mois, l'Allemand est aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste. Souvent décisif, il a rapporté de nombreux points aux Catalans. Et à en croire les informations du Mundo Deportivo, il pourrait bientôt être récompensé.

Des discussions pour une éventuelle prolongation

En effet, Gerd vom Bruch, l'agent du joueur, aurait dernièrement rencontré la direction du FC Barcelone pour évoquer une éventuelle prolongation de contrat, pour celui qui était arrivé en provenance du et qui est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022.

Pour rappel, le principal intéressé n'avait pas caché son souhait de s'incrire sur la durée au Barça, toujours dans les colonnes du Mundo Deportivo. "Il me reste deux ans de contrat, ma famille et moi sommes très bien ici, nous nous sentons chez nous. Mon intention est de continuer, la philosophie et les idées du club vont très bien ensemble", avait ainsi déclaré l’international allemand. En d'autres termes, la balle est désormais dans le camp de la direction.