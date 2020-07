Barça - Suarez prône la patience pour Griezmann

Après la victoire dans le derby face à l’Espanyol, Suarez a rappelé qu’il était encore difficile de trouver des automatismes avec Griezmann.

Griezmann n’a pas réussi à enchaîner. Buteur et sans doute auteur de sa meilleure performance sous le maillot du Barça dimanche dernier face à (4-1), l’attaquant n’a pas su peser face à l’ (1-0) mercredi soir. Hormis sur une seule action.

Après le retour des vestiaires, c’est effectivement le Tricolore qui a parfaitement talonné dans la surface pour Messi, dont la frappe, contrée, a atterri dans les pieds de Suarez pour l’ouverture du score. En zone mixte, l’Uruguayen a ainsi été interrogé sur la performance de son coéquipier.

Suarez : "Trouver la meilleure formule possible pour nous trois"

"Le but est de trouver la meilleure formule possible pour nous trois, mais on apprend à se connaître. Comme c'est la première année d'Antoine ici, ce n'est pas si simple de trouver les automatismes. C'est peut-être l'une des solutions à trouver avec l'entraîneur", a estimé Suarez.

Vous l’aurez compris, "El Pistolero" ne semble pas encore convaincu à 100% par le champion du monde, mais demeure persuadé que l’alchimie finira par se faire ressentir dans le trio qu’ils forment avec Messi. La MSG au sommet de son art, les supporters du Barça n’attendent que ça !