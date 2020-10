Barça - Suarez : "Messi restera si une nouvelle direction arrive"

L'Argentin n'a finalement pas quitté le club cet été, ne souhaitant pas se lancer dans une bataille juridique avec son club de toujours.

Luis Suarez estime que Lionel Messi restera au si le club se dote d'un nouveau conseil d'administration, qui comprendrait le remplacement du président actuel, Josep Maria Bartomeu.

Messi a failli quitter le Barça cet été, en disant au club qu'il voulait activer une clause de libération dans son contrat, avant de revenir sur sa décision dans une interview à Goal, affirmant qu'il avait décidé de rester pour éviter une éventuelle bataille juridique contre le club.

Le joueur de 33 ans, dont le contrat expire à la fin de la saison en cours, est encore loin d'être satisfait du conseil d'administration du club, affirmant que Bartomeu et compagnie n'ont pas réussi à construire une équipe gagnante autour de lui depuis un certain temps.

"La vérité est qu'il n'y a pas eu de projet ou quoi que ce soit depuis longtemps, ils jonglent et couvrent les trous au fur et à mesure que les choses avancent", avait déclaré Messi.

La colère de Messi a été l'une des raisons pour lesquelles un vote de défiance sera émis contre Bartomeu, qui pourrait être contraint de quitter son poste. Suarez, qui a lui-même quitté Barcelone le mois dernier pour l'Atlético de Madrid, a déclaré qu'il parlait souvent à son ami de son désir de quitter Barcelone.

"Par respect pour la relation que j'ai avec Leo, je ne vais pas dire ce dont nous avons parlé à l'époque, mais il a vécu une situation difficile et compliquée, a déclaré l'Uruguayen à ESPN. Il voulait partir et le club ne voulait pas qu'il le fasse. J'ai essayé de le soutenir, de prendre soin de lui et de le distraire un peu."

Suarez pense que si Barca a voulu le voir partir, c'est en partie parce qu'il s'était trop rapproché de Messi. "Je pense qu'ils voulaient m'éloigner de Messi, peut-être que cela les dérangeait que j'aie une bonne relation avec Leo", dit-il.

L'Uruguayen a ajouté qu'il ne pense pas que le désir de Messi de quitter Barcelone ait eu quoi que ce soit à voir avec le traitement que le club lui réserve, bien que Messi ait depuis dénoncé le comportement du Barça envers l'attaquant.

"Que Messi ait voulu quitter le Barcelone n'était pas un geste à mon égard. Ils auraient dû respecter sa décision de partir. Il est possible que Messi joue pour un autre club, mais s'il se sent à l'aise, heureux à nouveau et qu'un autre conseil d'administration arrive, il voudra continuer au club.

"En tant qu'ami, je serai heureux s'il s'en sort bien là-bas et s'il doit aller dans un autre club, je serai heureux aussi."