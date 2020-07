Barça, Suarez : "Messi a besoin d'un projet gagnant"

Pour Luis Suarez, Lionel Messi a besoin d'être convaincu par un nouveau projet passionnant au Barça.

Le président du Barça, Josep Maria Bartomeu, devrait reprendre les pourparlers avec le père de Messi, Jorge, qui est également son agent, à propos d'un nouvel accord dans les mois à venir. Bartomeu a déclaré récemment qu'il était confiant que l'attaquant prolongerait.

"Ce qu'il aimerait, c'est un projet gagnant, un projet passionnant", a déclaré pour a part Luis Suarez à Mundo Deportivo.

"Mais c'est une situation qu'il doit gérer avec sa famille et, avec son père, et être conscient de la décision qu'il doit prendre."

Suarez estime que seul Messi saura ce qui est le mieux pour lui. "Je ne vois pas Messi jouer pour une autre équipe", a ajouté l'Uruguayen.

"Leo prendra la décision en fonction de ce qui est le mieux pour lui et avec sa famille à l'esprit. Étant son ami, je recommanderais toujours qu'il joue là où il se sent à l'aise et heureux. Je pense que la famille est vraiment heureuse à Barcelone et, s'il est heureux à Barcelone, alors il devrait continuer avec Barcelone. S'il a besoin d'un changement, il saura ce dont il a besoin pour son propre bien-être."