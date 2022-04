Barça-Séville (1-0) - Un bijou de Pedri, et une place de dauphin !

Une merveille. Il n’y a pas d’autres mots pour parler de Pedri, génie incontesté et incontestable lorsque le ballon se retrouve dans ses pieds. Et le milieu de terrain espagnol a une nouvelle fois brillé ce dimanche pour permettre au Barça de prendre le meilleur sur Séville (1-0), dans le cadre du choc de la 30e journée de Liga.

Trois feintes de frappe, un tir parfait

Grâce à un geste… de génie, forcément. Auteur d’une prestation XXL, Pedri n’a pas tremblé à la 72e minute lorsque Dembélé lui a transmis le ballon aux abords de la surface. Tête levée, le gamin des Canaries a d’abord effacé deux adversaires en une seule feinte de frappe, avant d’enchaîner avec une autre jusqu’au véritable tir : petit filet, imparable.

Le Barça a mis du temps avant de trouver la faille, et il a pourtant eu les occasions pour le faire avant cela, bien que Séville se soit également procuré des occasions dangereuses. Mais la maîtrise fut barcelonaise, et la victoire semble donc logique.

L’avenir s’annonce radieux pour Barcelone !

Trois points qui confirment le renouveau des Catalans sous Xavi : à la peine il y a quelques semaines, les voilà en deuxième position au classement, à égalité avec l’Atlético de Madrid et Séville, sans oublier un match en retard. Pour le titre, cela semble compliqué. Mais l’avenir s’annonce radieux pour Barcelone, et encore plus avec Pedri…