Barça - Setien : "La VAR ? On peut penser qu'elle est mal utilisée"

L'entraîneur catalan a évoqué la course au titre avec le Real Madrid, revenant notamment sur le succès des Madrilènes contre la Real Sociedad.

La course au titre se poursuit en , pleine de suspens. Au lendemain de la victoire du à Anoeta et à la veille de la réception de Bilbao, Quique Setien s'est présenté en conférence de presse ce lundi.

"La différence de buts nous met derrière, mais nous avons toujours les mêmes points, la petite marge d'erreur aussi pour eux, tout ce qui vaut pour nous vaut pour eux, ils ne peuvent pas faire d'erreurs non plus et nous avons déjà vu que de nombreux championnats se sont décidés lors du dernier match", a-t-il commenté à propos de la perte de la première place au profit des Merengue.

"Les choses sont toujours les mêmes mais il reste huit matches à jouer et nous avons toujours le même but, gagner tous les matches, nous avons déjà prévu de devoir tout gagner comme eux."

"Bilbao est une équipe dure"

L'ancien du Bétis a également évoqué l'utilisation de la vidéo, alors que certaines décisions arbitrales favorables au Real ont beaucoup fait parler. "Je ne spécule pas. Il y a de la frustration, il y a un rival devant qui va bien et qui ne fera pas beaucoup d'erreurs.

"Dans un moment de frustration on peut dire des choses mais sans plus ; le VAR est un outil dont nous disposons et qui peut nous rendre meilleurs sans aucun doute, mais nous devons l'utiliser dans la mesure où il nous donne une vision plus claire de la réalité, lorsque vous devez prendre des décisions aussi rapides l'idéal est de pouvoir les évaluer plus tard en ayant la possibilité de le voir sous différents angles.

"On peut comprendre que l'on pense que certaines actions sont examinées et d'autres non, en fonction du match, on peut penser qu'il n'est pas bien utilisé."

Enfin, le technicien a évoqué son prochain adversaire, qui a déjà accroché l'Atlético depuis la reprise (1-1). "Nous connaissons tous l'Athletic, c'est une équipe dure, il est très difficile de leur faire mal. La chose normale serait que nous ayons le contrôle du jeu, mais ils jouent toujours de manière différente.

"Il faudra être très précis et la patience sera une vertu qui nous donnerons davantage de contrôle et nous évitera leurs contres, mais les matchs sont toujours difficiles."