Barça - Ronald Koeman a vu du positif lors du match amical

L'entraîneur du Barça a dirigé son premier match sur le banc du club samedi soir. En amical, face à la modeste formation du Gimnastic Tarragona (3-1).

Depuis la prise de fonction de Ronald Koeman, la question de l’organisation du Barça était sur toutes les langues. Rien n’est encore officiel mais le premier match dirigé par le Néerlandais a livré un petit aperçu. Avec un Lionel Messi titulaire et capitaine face au Gimnastic Tarragona, Koeman est resté sur le traditionnel 4-3-3 catalan.

"Les deux prochaines semaines, il faudra travailler tactiquement"

Aux côtés de l’Argentin, ce sont deux Français qui ont été alignés d’entrée avec Ousmane Dembélé et Antoine Griezmann. Les deux tricolores ont marqué, tandis que Philippe Coutinho, de retour en Catalogne après son prêt au a lui aussi trouvé le chemin des filets, sur pénalty. Pour son premier match, bien qu'amical, sur le banc du Barça, Ronald Koeman a vu des choses satisfaisantes en terme d'intensité. Il a toutefois admis avoir préféré la seconde période à la première.

"Il y a eu de bons moments, avec beaucoup d’intensité, mais c’était un peu mieux en seconde période. Je sais qu’il y a un changement dans le système par rapports aux autres années, mais les joueurs peuvent jouer comme cela, car il y a de bons milieux de terrain pour porter le danger dans cette zone. Nous n’avons eu qu’une pré-saison de quatre semaines, et non six comme d’habitude. Maintenant, le travail physique est important, mais les deux prochaines semaines, il faudra travailler tactiquement", a ainsi déclaré le Néerlandais au Mundo Deportivo. Un deuxième test est prévu dès mercredi, contre (D2). L'occasion pour les Catalans de reprendre confiance après un Final 8 désastreux.