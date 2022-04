Barça : Xavi ravi des progrès de Dembélé

Le Barça est l'une des équipes les plus en forme du moment depuis plusieurs semaines, après une première partie de saison très mitigée.

"Depuis que je suis ici, je vois un joueur investi"

L'arrivée sur le banc de Xavi a fait beaucoup de bien aux Blaugrana, qui profitent également de la bonne forme d'Ousmane Dembélé, performant malgré une situation personnelle floue.

"Je ne sais pas comment il était ici avant. Mais depuis que je suis à mon poste, je vois un joueur investi, capable de faire la différence", a apprécié Xavi en conférence de presse à la veille du déplacement à Levante.

"Il s'entraîne bien, prend soin de lui et se montre professionnel. Il est aimé au sein de l'équipe. Je n'ai pas à me plaindre, au contraire."

L'ailier français n'est pas le seul à avoir reçu les louanges de son coach, puisque c'est également le cas de Sergio Busuquets, ancien coéquipier de Xavi.

"Busquets, avec la permission de Casemiro, qui a un profil différent, est le meilleur milieu de terrain défensif de ces 15 dernières années. Trouver un autre comme lui est très compliqué et ce qu'il nous donne, personne ne nous le donne."

"On essaie d'être francs et honnêtes avec les joueurs sur le projet"

L'entraîneur catalan a également pu se réjouir du retour d'Ansu Fati, absent depuis l'automne : "Nous sommes heureux qu'il soit de retour à l'entraînement, il va bien maintenant, il a besoin de 3/4 entraînements et le plus important : qu'il ne ressente aucune gêne, tout va bien et nous espérons qu’il joue bientôt", a rassuré Xavi.

Enfin, l'ancien milieu de terrain du club s'est exprimé sur la situation économique de l'institution, inquiétante depuis de longs mois.

"Nous sommes dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons et nous ne sommes pas là pour des fioritures. Le club connaît mes priorités et à partir de maintenant, nous ferons ce que nous pouvons", a-t-il affirmé.

"On essaie d'être franc et honnête avec les joueurs, de ne tromper personne, de leur expliquer le projet de ce qui va être... Un traitement naturel de tout le staff avec tous les joueurs et avec le groupe."