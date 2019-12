Barça-Real - Le Clásico, Zidane, Hazard… Les vérités de Messi

Avant de retrouver le Real Madrid ce mercredi, le milieu offensif a accordé une longue (et riche) interview à Marca.

Le s’apprête à retrouver sa bête noire. Ce mercredi, les joueurs de Zinédine Zidane se rendront au Camp Nou afin d’affronter le , mais surtout Lionel Messi, qui pourrait atteindre le stade des 20 victoires en Clasico. Mais à écouter l’Argentin, il devrait avoir plus de mal à réussir son objectif dans l’antre catalane qu’au Santiago-Bernabeu.

"Lorsque nous jouons à Bernabéu, de nombreux espaces se créent. Ils viennent nous chercher davantage parce qu’ils en ont l'obligation comme c’est l’équipe qui reçoit et que les gens les poussent pour cela. Au Camp Nou, ils proposent un autre type de match, se tenant un peu plus en arrière, en étant plus proches les uns des autres et en procédant en contre, parce qu’ils ont des joueurs très rapides. Au Bernabéu, on joue 90 minutes d’égal à égal. Ici, le jeu devient plus verrouillé et plus compliqué", a observé Messi lors d’une interview accordée à Marca.

Également interrogé sur les critiques autour de Zinédine Zidane en début de saison, et cela malgré trois éditions de la Ligue des Champions remportées consécutivement entre 2016 et 2018, le numéro 10 barcelonais a fait part de sa surprise… tout en expliquant ce phénomène étrange.

Hazard ne peut pas remplacer CR7 pour Messi

"C’est surprenant, mais ceux d'entre nous qui jouent depuis longtemps, et plus encore dans les grands clubs, savent que c'est normal. Les gens oublient très vite ce qu’il s'est passé, ce qui a été réalisé dans le passé et vous attendent jour après jour. Et Zidane savait sûrement à son retour que les trois Ligues des Champions gagnées n'avaient plus d'importance et que les fans seraient exigeants comme au le premier jour. Les entraîneurs et les joueurs des grandes équipes savent que nous sommes constamment concentrés et vivons avec cela", a ajouté Messi.

Nos confrères de Marca ont également demandé à Messi ses impressions sur Eden Hazard, recrue phare de l’été du Real Madrid et malheureusement absent pour ce choc. "Est-ce qu’il peut combler le vidé laissé par Cristiano Ronaldo ? Il a beaucoup de qualités. C’est un footballeur différent qui peut faire la différence à tout moment. Mais je pense qu’il est différent de CR7, il a d’autres caractéristiques. C’est très difficile de remplacer Ronaldo, mais Hazard est un grand joueur", a conclu Messi.