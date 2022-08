FC Barcelone - Rayo Vallecano 0-0 : le Barça déçoit pour sa première

Ce samedi 13 août, le Barça défiait le Rayo Vallecano pour le compte de la première journée de Liga et doit se contenter d'un nul 0-0....

C'est un Barça qui a pu enregistrer la majorité de ses recrues après un été rocambolesque qui s'est présenté face au Rayo Vallecano ce samedi soir, pour le compte de la première journée de Liga.

Et le Barça a eu du mal. Le club catalan s'est offert la première opportunité de la rencontre après 20 minutes de jeu. Dembélé donnait en retrait depuis la gauche et alimentait Raphinha. Le Brésilien osait une frappe sans contrôle qu'il envoyait juste au-dessus du but de Dimitrievski.

À la 36e minute et suite à une belle action collective, Pedri réussissait une frappe soudaine et puissante, qu'il ne parvenait néanmoins pas à cadrer. Les visiteurs n'étaient pas en reste et s'offraient une belle action juste avant le repos, mais Alvaro Garcia butait sur Ter Stegen.

A dix minutes du terme et sur un ballon de De Jong, Lewandowski s'offrait une énorme frappe du gauche. Ce n'était pas cadré alors que Dimitrievski restait cloué au sol.

Le Barça allait insister jusqu'au bout. Lewandowski changeait de flanc pour Aubameyang, seul sur la gauche, dans la surface. Il enroule une frappe pour contourner Dimitrievski mais Catena plongeait et arrêtait le cuir sur sa ligne !

0-0 score final, le Barça déçoit pour sa première.