Barça : Rashford écarté ? La raison enfin dévoilée

Prêté par Manchester United, le joueur a pourtant réalisé un excellent début de saison avec le club catalan, enchaînant buts et passes décisives. Mais les Blaugrana ont annoncé qu'il ne participerait pas à la rencontre de Liga de samedi, alors qu'ils tentent de se rapprocher du Real Madrid.

Écarté de l'équipe première à Manchester United sous les ordres de Ruben Amorim, Rashford a quitté la Premier League pour la Liga, rejoignant Barcelone en prêt pour une saison à la fin de l'été. Après des débuts difficiles chez les Red Devils, il semble transformé sous les couleurs blaugrana, avec six buts et neuf passes décisives toutes compétitions confondues. En l'absence du capitaine Raphinha, blessé, l'international anglais a su prendre le relais et compenser son absence par des prestations de haut niveau. Cependant, le club a confirmé qu'il ne jouerait pas le match contre l'Athletic Club au Camp Nou, qui a rouvert partiellement après des années de travaux.

Le Barça espère que Rashford sera suffisamment remis pour le déplacement à Chelsea mardi en Ligue des Champions et pour la rencontre de Liga à domicile face à Alavés samedi prochain.

Rashford souhaite rester à Barcelone

Moins de deux mois après son arrivée à Barcelone, Rashford a clairement fait savoir qu'il voulait quitter son club formateur, Manchester United, pour rejoindre le géant catalan. Le Barça dispose d'une option d'achat, et selon certaines sources, son transfert pourrait se situer entre 30 et 35 millions d'euros (26 à 30 millions de livres sterling).

Fin octobre, interrogé sur son désir de rejoindre Barcelone, il avait déclaré : « Oh oui, bien sûr. Je me plais dans ce club et je pense que pour tout amateur de football, Barcelone est l'un des clubs les plus importants de l'histoire. Pour un joueur, c'est un honneur. L'objectif principal est de gagner des matchs, c'est pourquoi j'ai rejoint ce club, et c'est ce qu'il attend de moi. »