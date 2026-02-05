Barça : Rashford a déjà pris sa décision

Il s'agit de son deuxième départ d'Old Trafford après un prêt à Aston Villa la saison dernière, et de sa première expérience hors d'Angleterre. Avec l'arrivée de Michael Carrick à la tête de Manchester United, la donne a cependant changé.

Sous les ordres de Ruben Amorim, Rashford était devenu persona non grata, ne jouant que quelques minutes en tant que remplaçant, avant d'être envoyé à Villa Park en janvier dernier. Son départ cet été-là était évident, et il a essuyé un revers pour rejoindre Barcelone. Désormais, avec Carrick aux commandes, certains suggèrent qu'il tenterait de réintégrer Rashford à Old Trafford s'il était nommé entraîneur de façon permanente.

Malgré cette potentielle tentative de persuasion, le Mirror affirme que si une chose est sûre pour Rashford, c'est qu'il ne retournera pas à Manchester United l'été prochain. Le FC Barcelone souhaiterait conserver Rashford et disposerait d'une option d'achat de 30 millions d'euros dans son contrat. Toutefois, même en cas d'échec des négociations, le joueur de 28 ans chercherait à rejoindre un autre club.

Selon le même article, Rashford attribue à son arrivée au FC Barcelone et au club le mérite de l'avoir aidé à « retrouver sa passion pour le football ». Sport explique que Rashford apprécie son séjour à Castelldelfels, où il vit avec plusieurs autres joueurs en périphérie de Barcelone. Il fréquente les restaurants du quartier et a également participé à de nombreuses sorties de pêche. Il perfectionne aussi son espagnol grâce à des cours réguliers, signe de son désir de rester.

À Roony Bardghji, une autre recrue estivale anglophone, Rashford a trouvé un ami proche dans le vestiaire. L'entraîneur Hansi Flick a parlé positivement de l'impact de Rashford à Barcelone, et malgré des performances parfois en demi-teinte, ses buts et ses passes décisives ont largement contribué à la première place des Blaugrana en Liga et à leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.