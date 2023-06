Barça : Raphinha tranche sur son futur

Raphinha, l'ailier du FC Barcelone, a été cité comme une piste potentielle pour lever des fonds pour le club via une vente cet été

Le sentiment est que Xavi Hernandez préfère toujours Ousmane Dembele sur le côté droit de l'attaque, mais le Brésilien affirme qu'il n'a pas l'intention d'aller ailleurs.

"Je vais continuer à jouer au Barça la saison prochaine et celle qui viendra, et celle qui viendra, j'ai de nombreuses années de contrat et j'espère remplir ces années et bien d'autres encore", a déclaré Raphinha.

Il ajoute que si les premiers mois au club ont été difficiles, il se sent désormais chez lui.

"Barcelone est une ville que j'aime, les Brésiliens sont très heureux ici. Mes six premiers mois ont été difficiles. J'ai commencé la saison en marquant peu de buts, en faisant peu de passes décisives et en ne jouant pas un rôle direct dans l'équipe.

"Mais ensuite, j'ai commencé à mieux m'adapter, mes coéquipiers m'ont beaucoup aidé", a-t-il déclaré à MD.

Raphinha a commencé la saison en alternant les ailes gauche et droite, avant de dire à Xavi qu'il préférait être sur le banc plutôt que d'opérer hors position sur le côté gauche. Sa relation avec son manager semble toutefois bonne.

"Nous avons un entraîneur qui connaît parfaitement le jeu de Barcelone, quelqu'un qui connaît parfaitement le club. Xavi savait ce qu'il pouvait faire avec ce groupe".

Si Dembele est apte à jouer toute une saison, ce qui n'est pas encore acquis, Raphinha pourrait être contraint de reconsidérer sa position s'il ne joue pas.

Pour le FC Barcelone également, ce problème s'est posé ces dernières saisons. Alors qu'ils persuadent les joueurs de venir en leur promettant le prestige de jouer pour le club et le mode de vie agréable de la côte, il est beaucoup plus difficile de persuader les joueurs de laisser tout cela derrière eux.