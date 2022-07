Barça : Raphinha finalement pas si cher que ça

L'accord pour emmener Raphinha au Camp Nou est intervenu après des semaines d'âpres négociations entre Leeds United et le FC Barcelone.

A un moment donné, les Catalans ont cru que l'affaire pouvait échouer en raison de la faible marge de manœuvre dont ils disposaient jusqu'à ce qu'ils activent le premier levier économique.

En conséquence, Raphinha a été présenté sur le terrain de la Ciudad Deportiva Joan Gamper il y a une semaine, officiellement comme un joueur de Barcelone.

Mais aucun des deux communiqués publiés par le club ne comportait de mention de chiffres, comme lors de l'arrivée de Robert Lewandowski.

Les rapports non officiels parlaient d'une indemnité fixe comprise entre 55 et 58 millions d'euros. Comme l'ont appris MARCA et Radio MARCA, le coût du transfert s'est élevé à 48 millions d'euros, avec la possibilité d'augmenter de 12 millions supplémentaires.

Cependant, cela est à l'avantage du FC Barcelone, les conditions supplémentaires incluses dans l'accord semblant peu probables.

La première condition est que si Barcelone parvient à remporter la Ligue des champions, Leeds obtiendra une grande partie des 12 millions d'euros.

En revanche, si l'équipe de Xavi Hernandez ne parvient pas à remporter le plus grand prix européen, le prix final pourrait ne pas varier beaucoup du chiffre initial, même si les autres objectifs sont atteints.

Les deux clubs sont satisfaits de la conclusion de l'accord après plusieurs semaines de va-et-vient.

Pour son premier match sous les couleurs du FC Barcelone, Raphinha a montré de quoi il était capable en marquant un but contre l'Inter Miami et en délivrant deux passes décisives.