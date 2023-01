Barça : Raphinha connaît son nouveau club

Le dirigeant d'Arsenal Edu a pris contact avec l'agent Deco pour l'ailier de Barcelone Raphinha.

Le London Evening Standard affirme que les Gunners ont commencé à chercher des options alternatives après avoir vu Mykhaylo Mudryk partir à Chelsea samedi.

Raphinha, que Chelsea et Arsenal ont essayé de faire signer cet été, pourrait être mis à disposition par le FC Barcelone après une période d'indifférence suite à son transfert de Leeds pour 55 millions de livres.

Les deux clubs londoniens étaient désireux de signer l'international brésilien cet été et Arsenal a continué à suivre sa situation grâce à l'excellente relation entre Edu et Deco.

Mikel Arteta est désireux d'ajouter un attaquant qui peut aider Arsenal à remporter le titre de Premier League, alors qu'ils sont cinq points devant Manchester City en tête du classement de Premier League, avec un match en main.

Les Londoniens du Nord sont particulièrement désireux de renforcer leurs options après avoir perdu Gabriel Jesus, blessé au genou, au début du mois de décembre.