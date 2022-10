Barça : Quique Setién confirme le malaise avec Lionel Messi

Nouvel entraîneur de Villarreal, Quique Setién est revenu sur la relation difficile qu’il entretenait avec Lionel Messi au FC Barcelone.

Quique Setién a retrouvé du travail. Suite au départ d’Unai Emery pour Aston Villa, Villarreal a décidé de faire confiance à celui qui se trouvait au chômage depuis son licenciement par le FC Barcelone, en août 2020. Le technicien espagnol, dont le règne à la tête des Blaugrana aura duré sept mois, avait été débarqué suite à l’humiliation historique subie face au Bayern Munich (2-8) en Ligue des Champions.

Setién : "Je ne peux pas dire si j’ai été déçu"

Le voilà de retour, donc. Dans un club qui lui correspond davantage : plus familial, moins médiatique, et dont le vestiaire ne compte pas tellement de véritables "stars". Car Setién avait eu du mal à en gérer certaines lors de son passage à Barcelone. Notamment une, la plus importante de toutes : Lionel Messi, lequel n’avait pas vraiment digéré le départ d’Ernesto Valverde.

Entre Setién et Messi, la relation n’a jamais vraiment existé. De passage au micro de la radio Onda Cero après sa nomination à Villarreal, le technicien espagnol est donc revenu sur le sujet. Et ce serait un euphémisme de dire qu’il s’est montré évasif : "Je ne peux pas dire si j'ai été déçu. Il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas, et j'ai dû faire avec", a-t-il d’abord expliqué.

Setién a "toujours rêvé d’entraîner le Barça"

"Le Barça était l'équipe que j'ai toujours rêvé d'entraîner. (...) Il y a toujours un joueur avec qui vous avez un peu plus de mal, ou bien que vous devez accepter comme il est. Et s’il y a des choses qui ne vous conviennent pas, vous ne devez pas être hypocrite et vous devez partir", a conclu Setién, qui avait ensuite été remplacé par Ronald Koeman.