Barça, Puyol lance la polémique sur l'arbitrage du Real Madrid

Carles Puyol s'est invité dans la discussion sur l'arbitrage lors de la victoire 3-2 du Real Madrid sur le Real Betis samedi soir.

L'ancien défenseur du a publié des emojis plutôt révélateurs de son humeur sur les réseaux sociaux en réponse à deux incidents controversés pendant le match entre le et le qui a eu lieu samedi soir.

Le résumé du match

Le premier tweet est venu après qu'Emerson a été expulsé pour une faute sur Luka Jovic, tandis que le deuxième a été publié après que le Real Madrid se soit vu accorder un penalty pour une main de l'ancien barcelonais Marc Bartra.

Tendremos que hacerlo muy bien si queremos ganar, yo confío, y esto tendría que ser un reto y una motivación para el equipo. #viscaelbarça #tornaremaguanyar — Carles Puyol (@Carles5puyol) September 26, 2020

"Nous devrons très bien nous débrouiller si nous voulons gagner (la )", a tweeté plus tard Puyol, du point de vue du FC Barcelone. "Je suis confiant et cela devrait être un défi et une motivation pour l'équipe."