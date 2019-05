Barça, Piqué veut continuer avec Valverde

Malgré la défaite essuyée en finale de la Coupe du Roi, Gerard Piqué est certain qu'Ernesto Valverde reste l'homme qu'il faut à Barcelone.

Sorti piteusement de la Ligue des Champions au début de ce mois, le Barça a encore fauté en abandonnant la Copa Del Rey face à Valence. En finale de la compétition, les champions d'Espagne se sont inclinés 1-2 à la suite d'une prestation très décevante.

En tant que coach, Ernesto Valverde est celui qui va cristalliser l'essentiel des critiques après ce faux-pas, surtout que sa position était déjà très fragile avant ce rendez-vous. En , beaucoup parient sur son limogeage durant l'intersaison à venir malgré un contrat récemment prolongé.

La cote de l'entraineur blaugrana ne cesse de baisser. Pourtant, ses joueurs continuent de le soutenir. À l'instar de Gerard Piqué. Pour ce dernier, changer de coach est une erreur à ne pas commettre. "Nous ne nous inquiétons pas, nous devons faire une analyse individuelle de chacun, de ce que nous pouvons améliorer, à la fin, il y a des décisions qui ne sont pas entre nos mains, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler ... Nous aimerions que Valverde continue, nous l'avons déjà dit. Il fait du bon travail", a déclaré l'expérimenté défenseur sur Teledeporte.

Bartomeu : "Ce n'est pas la faute de l'entraineur"

Piqué n'a pas été le seul à soutenir Valverde. C'est aussi le cas de Josep Maria Bartomeu, le président. Questionné après la partie, ce dernier a confirmé son coach dans ses fonctions en vue de la saison prochaine : "J'ai toujours dit qu'Ernesto avait un contrat pour la saison prochaine, ce n'est pas la faute de l'entraîneur. Ce qui compte, c’est marquer, même si vous avez beaucoup de possession de balle, beaucoup de tirs et beaucoup d’occasions. "

Concernant le match en lui-même, Piqué a essayé de trouver une explication à la défaite essuyée tout en défendant ses partenaires : " Ils sont arrivés deux fois devant notre but et ont marqué deux fois en première période. Je suis fier de la réaction qu'a eue de l'équipe. Nous avons fait une bonne prestation et on a été proches d'arracher le match nul. Nous devons féliciter Valence. C'est un vainqueur méritant. Tant que le titre de la est remporté, je dis toujours que c'est une bonne saison, mais on espérait une bien meilleure année. Nous partons avec le goût aigre-doux car nous aurions pu faire mieux".