Barça, Piqué tacle Bartomeu

Gerard Piqué a passé son jeudi à donner des interviews à deux des célébrités Internet les plus populaires d'Espagne.

Le défenseur de Barcelone a discuté de questions relatives au club catalan, au Real Madrid, aux décisions d'arbitrage et à Ronald Araujo lors de discussions avec DjMaRiiO et Ibai Llanos, des célébrités locales.

Real Madrid et arbitres

"L'autre jour, un ancien arbitre a déclaré que 85% des arbitres soutiennent le Real Madrid", a déclaré Piqué. "Comment vont-ils ne pas siffler en faveur du Real Madrid? Même inconsciemment, comment ne vont-ils pas donner plus pour un côté que pour l'autre? Et je respecte le professionnalisme des arbitres, et je sais qu'ils essaient de faire de leur mieux, mais quand un moment de doute survient ..."

Florentino Perez et Sergio Ramos

"Quand vous avez un conseil d'administration ou un président qui sont très forts, qui ont les bonnes idées claires et qui veulent faire quelque chose, le joueur n'a pas grand-chose à dire", a ajouté Piqué. «La prolongation [du contrat] de Sergio est un exemple de quand il y a un président fort, [qui] prend une décision et veut emprunter cette voie, et les joueurs ne peuvent pas faire grand-chose".

José Maria Bartomeu

"Plus d'une fois, je lui ai dit de me retrouver à l'extérieur du vestiaire, au terrain d'entraînement, et il ne s'est pas présenté", a déclaré Piqué à propos de l'ancien président de Barcelone.

"Quand vous vous enfuyez, ne vous présentez pas et vous ne vous débrouillez pas, ça fait des montagnes de taupinières. Il faut prendre le taureau par les cornes."

Ronald Araujo

"C'est un excellent défenseur central", a déclaré Piqué à propos de son remplacement depuis sa blessure à Barcelone. "Le Barça a un défenseur central pour les 10 à 15 prochaines années. Il a tout. Il est très jeune, il est très bon mentalement, il est un prodige, il est bon dans les airs, il a un bon contrôle du ballon ... "Ce n'est pas de la chance. La Masia est l'une des choses qui fonctionne vraiment bien à Barcelone, l'académie. Maintenant, il a eu l'opportunité et il l'a saisie."