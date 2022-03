Barça : Pedri raconte son essai manqué à Madrid

Le FC Barcelone va mieux, et son brillant milieu de terrain Pedri n’est pas étranger à la chose. Et pourtant, le natif de Tegueste aurait pu faire les beaux jours du pire ennemi des Catalans, le Real Madrid, où il a passé un essai en 2015. Essai non concluant, comme il l’a raconté à la Cadena Cope.

"Ils m’ont dit que je n’avais pas le niveau pour rester"

"Je suis allé là-bas et dès les premiers jours, je n’ai pas pu m’entraîner parce qu’il y avait de la neige partout sur les terrains. Ensuite, j'ai participé aux entraînements pendant trois jours. On m’a mis avec l’équipe B, mais au final, ils m’ont dit que je n’avais pas le niveau pour rester et qu’ils allaient continuer à m’observer", a raconté l’international espagnol.

"Désormais, je suis là où je voulais être. Au début, tu n’aimes pas quand tu te fais refouler, mais ça te sert ensuite de motivation pour te dire que s’ils n’ont pas voulu de toi, alors tu dois travailler pour que quelque chose arrive. Je ne me souviens plus de qui m’a refoulé, mais si je le rencontrais aujourd’hui, je lui dirais que je m’éclate à Barcelone", a conclu Pedri.

Pedri au Barça, c’est parti pour durer

Pour rappel, Pedri a signé professionnel à Las Palmas, son club formateur, en 2019. Il a été acheté par le FC Barcelone dans la foulée pour 17,5 M€, avant de passer une année en prêt aux Iles Canaries. Et en novembre dernier, il a finalement prolongé son contrat avec le Barça jusqu’en 2026, avec une clause de départ… d’un milliard d’euros. Avis aux amateurs.