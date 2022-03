Real-Barça : Iker Casillas revient sur le Clasico

Iker Casillas aurait-il pu éviter l’humiliation subie par le Real Madrid lors du Clasico face au FC Barcelone (0-4), dimanche dernier au Santiago-Bernabeu ? Sans doute pas, car Thibaut Courtois a achevé cette difficile rencontre avec plusieurs arrêts au compteur. Mais, comme l’a rappelé l’ancien gardien espagnol, les Merengue vont rapidement pouvoir passer à autre chose.

"Quand tu perds, et encore plus contre Barcelone, tu es critiqué"

"Dans le football, on vit au jour le jour et quand on perd, et encore plus contre Barcelone, vous êtes critiqués. La bonne chose qui existe est la rapidité de ce sport parce qu'il y a d'autres matchs qui viennent derrière", a rappelé l’ancien de Porto.

Au classement, le Barça est revenu à 12 points du Real à sept journées de la fin, et potentiellement à 9 car il compte toujours un match en retard. De quoi relancer le suspense ? Les matchs qui suivront la trêve internationale nous le diront, mais Casillas ne s’inquiète pas trop pour les hommes de Carlo Ancelotti.

Casillas ne s’inquiète pas pour le titre

"Le Real reste leader et dépend toujours de lui-même pour gagner la Liga. Il y a toujours des moments où l'on peut perdre l'avantage. Maintenant, avec la trêve, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, le Real doit penser à l'avenir et aux deux compétitions qui lui restent", a ajouté le champion du monde 2010 dans des propos rapportés par Real France.