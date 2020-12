Barça, Pedri ne cherche pas d'excuses

Le Barça traverse actuellement une mauvaise passe et Pedri estime que les Blaugrana doivent se remettre au travail.

La jeune star du Barça, Pedri, a confié qu’il n’y avait aucune excuse pour la mauvaise forme du club et que les joueurs Blaugrana devaient améliorer à la fois les performances et les résultats.

Le joueur de 17 ans a rejoint les Blaugrana lors d'un transfert de 5 millions d'euros depuis Las Palmas cet été et est largement considéré comme l'un des meilleurs jeunes produits du football espagnol, s'établissant rapidement dans le classement de l'équipe première au Camp Nou.

Un mois plus jeune que l'attaquant de Barcelone Ansu Fati, il a gravi les échelons des équipes de jeunes espagnoles et est maintenant classé parmi les meilleurs adolescents du football européen.

Cependant, les nouvelles de Barcelone sont actuellement définies par la mauvaise série de résultats du club sur le terrain, les Catalans n'ayant gagné que deux fois lors de leurs huit derniers matches de championnat, alors qu'ils se sont également effondrés lors d'une défaite 3-0 à domicile contre la mercredi.

Dans des propos relayés par Marca, Pedri s'est confié «Ce n'est pas le moment de trouver des excuses, ni au niveau des résultats sportifs ni avec le club. Vous devez faire de votre mieux sur le terrain.", a-t-il tonné.

«Nous devons nous améliorer en et lors du retour de la également. Nous devons proposer des améliorations. Nous avons commis des erreurs et nous le savons. Nous allons changer la dynamique. », promet encore le jeune virtuose.

Pedro González López a joué lors de la dernière campagne pour Las Palmas et a marqué quatre buts pour l'équipe de Pepe Mel, en plus de fournir six passes décisives.

Pour rappel, le Barça ne va pas très fort depuis l'arrivée estivale de son nouvel entraîneur Ronald Koeman. Notamment en . En effet, avec 16 matchs officiels à son actif en tant qu'entraîneur de Barcelone, l'ancien sélectionneur des a ainsi connu le pire début de règne sur le banc du Camp Nou depuis son compatriote Frank Rijkaard il y a 17 ans, lorsqu'il a débuté avec les Blaugrana en 2003/04.