Barça, les stats horribles de Koeman, même Setién a fait mieux

Ronald Koeman ne fait pas l'unanimité au Barça et pour cause. Son bilan est catastrophique.

Avec 16 matchs officiels à son actif en tant qu'entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman a connu le pire début de règne sur le banc du Camp Nou depuis son compatriote Frank Rijkaard il y a 17 ans, lorsqu'il a débuté avec les Blaugrana en 2003/04.

Rijkaard n'a remporté que huit de ses 16 premiers matchs. Il a concédé cinq nuls et perdu trois rencontres. A cette époque, Barcelone essayait de retrouver les sommets avec Ronaldinho après une période difficile en 2002/03.

Dans l'ère actuelle centrée sur Lionel Messi, l'équipe de Koeman a remporté neuf des 16 matchs joués jusqu'à présent, améliorant légèrement le record de Rijkaard.

Koeman, cependant, a fait match nul deux fois et a perdu à cinq reprises. Quatre de ces défaites sont survenues en , la dernière leur ayant été administrée par la en . Les Blaugrana int fini dauphins du groupe et n'ont pas terminer en tête pour la première fois en 13 ans.

Le bilan indigent de Koeman de fait de lui l'entraîneur de Barcelone avec le plus de revers lors de ses 16 premiers matchs ces dernières années. Luis Enrique et Quique Setien ont perdu trois des leurs, Pep Guardiola, Ernesto Valverde et Tito Vilanova ont subi deux défaites, tandis que Tata Martino est resté invaincu.

Martino est le seul à ne pas avoir perdu lors de ses 16 premiers matchs à la barre, après en avoir remporté 12 et fait match nul quatre fois. Ce record a été amélioré en remportant la Supercoupe d' contre l'Atletico Madrid.

Outre Martino, Guardiola et Luis Enrique ont également commencé avec 12 victoires. Vilanova et Valverde en ont remporté 13, tandis que Setien a remporté 11 de ses 16 premiers matches, bien qu'il ait lui-même pris le relais dans une période mouvementée.

Bien que tancé par les supporters catalan, Setien auara tout de même connu un meilleur départ de règne en tant que boss de Barcelone que Koeman jusqu'à présent, remportant deux matchs de plus. De plus, Setien n'a perdu que trois matchs face aux cinq de Koeman et les deux ont fait match nul deux fois.

Les résultats jusqu'à présent laissent Koeman sous pression, et les matchs à venir seront autant de tests tests décisifs pour son équipe.