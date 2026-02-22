Barça : Pedri et Gavi enfin de retour ?

Le milieu de terrain emblématique était absent depuis un mois en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais s'il est rétabli, il fera son retour sur les terrains dimanche après-midi au Camp Nou.

Personne n'est plus heureux de cette nouvelle que l'entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui s'est exprimé sur Pedri lors de sa conférence de presse d'avant-match samedi. Selon Marca, il a confirmé son souhait de donner du temps de jeu à l'international espagnol contre Levante.

« Il pourra peut-être jouer quelques minutes dimanche, mais le point positif est qu'il s'entraîne déjà avec le groupe et c'est un joueur très important pour nous. C'est un leader à part, grâce à ses qualités. Il peut devenir l'un des leaders de ce club à l'avenir. »

Autre bonne nouvelle pour le FC Barcelone cette semaine concernant les blessures : Gavi a fait son retour à l'entraînement pour la première fois depuis son opération du genou en septembre. Flick a confirmé qu'il n'était pas encore prêt à recevoir le feu vert médical, mais que cela ne devrait plus tarder.

« Nous allons procéder étape par étape (avec Gavi). Dans ce genre de situation, il est primordial de gérer les choses progressivement. De plus, il est toujours très impliqué et, balle au pied, il prend presque toujours les meilleures décisions. Il prend plaisir à jouer au football, non seulement grâce à son mental, mais aussi grâce à sa technique et à ses qualités. J'espère qu'il sera de retour très bientôt. Mais il faut y aller étape par étape. Nous allons travailler chaque jour. Tous ceux qui l'aident font un travail formidable. »

On a également interrogé Flick sur le processus électoral en cours qui a secoué le FC Barcelone ces dernières semaines. Il n'est pas affecté par cela, même s'il n'a pas pu s'empêcher de faire une petite plaisanterie concernant la baisse de forme depuis la démission de Joan Laporta de son poste de président.

« Cette décision a été prise et ce n'est pas à moi de faire des commentaires. Cela n'affecte pas l'équipe. Nous nous concentrons toujours sur notre jeu. Le président était absent lors des deux derniers matchs et nous les avons perdus. »