Barça : Pedri, c'est grave docteur ?

Le milieu de terrain Pedri Gonzalez a quitté le terrain après une heure de jeu lors de la victoire 2-0 contre le Slavia Prague et subira des examens complémentaires aujourd'hui à Barcelone.

Bien que les premières informations indiquent que la blessure de Pedri ne soit « pas grave », elle pourrait l'éloigner des terrains pendant plusieurs matchs au cours du mois prochain. El Chiringuito rapporte que Pedri souffre d'une légère déchirure aux ischio-jambiers, pour laquelle le temps de récupération habituel est de quatre à cinq semaines. Cette information a depuis été confirmée par le FC Barcelone.

Le FC Barcelone serait donc privé de Pedri pendant au moins 6 à 7 matchs. Cela semblerait donc l'éloigner des terrains pendant au moins 5 à 6 matchs au cours du mois prochain. Ce week-end, le FC Barcelone reçoit le Real Oviedo au Camp Nou, puis affronte Copenhague pour le dernier match de la phase aller de la Ligue des Champions. S'ensuivent des déplacements à Elche et Albacete en quarts de finale de la Coupe du Roi, puis des matchs contre Majorque (à domicile), Gérone (à l'extérieur) et Levante (à domicile). Si sa blessure dure quatre semaines, Pedri pourrait être en mesure de faire son retour contre les Granotas.

De plus, le sort du Barça face à Copenhague et Albacete est incertain pour trois autres matchs durant la période où Pedri pourrait être absent. En cas de relégation en barrages de la Ligue des Champions, Pedri manquera très probablement le match aller les 17 et 18 février, et si sa blessure s'étend sur cinq semaines, le match retour les 24 et 25. Une qualification pour les demi-finales de la Coupe du Roi signifierait également son absence pour le match aller, qui aura vraisemblablement lieu les 9, 10 et 11 février. Le FC Barcelone sera également privé de Frenkie de Jong, suspendu, pour la rencontre face à Copenhague.

Pedri avait également souffert d'une blessure aux ischio-jambiers en début de saison, ce qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant un mois. Il était également absent face à Villarreal lors du dernier match avant la trêve hivernale en raison de douleurs au genou. Au total, Pedri a manqué six matchs cette saison, pour quatre victoires en autant de rencontres en Liga. En Ligue des Champions, Barcelone a fait match nul 3-3 contre le Club Bruges et s'est incliné 3-0 face à Chelsea en son absence.