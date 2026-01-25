Barça - Oviedo : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est un retour aux sources attendu depuis 44 longs jours. Ce dimanche après-midi, le FC Barcelone retrouve enfin son antre du Spotify Camp Nou pour la première fois de l'année 2026, après un périple épuisant de huit matchs à l'extérieur. L'enjeu est simple mais crucial : reprendre la tête de la Liga. La victoire du Real Madrid face à Villarreal samedi soir (2-0) a mis une pression maximale sur les épaules des Blaugranas, désormais relégués à deux points de leur rival. Pour Hansi Flick, dont l'équipe est la seule des grands championnats européens à avoir remporté tous ses matchs de championnat à domicile (9/9), ce match contre la lanterne rouge doit être une formalité pour réaffirmer l'autorité du champion en titre.

La vie sans Pedri : le casse-tête de Flick

Cependant, la fête des retrouvailles est gâchée par une absence majeure : celle de Pedri. Le maître à jouer des Blaugrana, blessé au biceps fémoral dans le froid polaire de Prague, sera éloigné des terrains pendant un mois. C'est un coup dur pour Flick, car les statistiques sont sans appel : sans son métronome, le Barça souffre beaucoup plus, notamment en Europe. Pour compenser cette perte, le technicien allemand devrait aligner un milieu inédit avec Eric Garcia en pivot aux côtés de Frenkie de Jong, et Fermín López en meneur de jeu, profitant également du retour de Lamine Yamal, absent en C1 pour suspension.

Getty Images

Oviedo, la lanterne rouge qui ne meurt jamais

En face, le Real Oviedo arrive avec l'étiquette de victime expiatoire, bon dernier avec seulement 13 points. Pourtant, méfiance : les Asturiens n'ont perdu que deux de leurs six derniers matchs et restent sur une série de matchs nuls accrocheurs. Leur nouvel entraîneur, Guillermo Almada, cherche encore sa première victoire mais a insufflé une nouvelle dynamique. Oviedo n'a plus gagné au Camp Nou depuis 25 ans, mais le souvenir du match aller, où ils avaient mené avant de céder (1-3), prouve qu'ils peuvent piquer.

Flick et l'ombre des élections

En coulisses, l'actualité du club est aussi politique. Interrogé sur les futures élections présidentielles prévues le 15 mars, Hansi Flick a joué la carte de la stabilité institutionnelle : "Pour le club, c'est important d'avoir de la stabilité... Si j'ai l'option de voter, je le ferai, c'est sûr". Une prise de position subtile en faveur de Joan Laporta, l'homme qui l'a fait venir, alors que l'opposition critique le timing du scrutin. Sur le terrain comme en dehors, le Barça joue donc une partie de son avenir immédiat ce dimanche.

Sur quelle chaine suivre le match FC Barcelone - Real Oviedo

La rencontre entre le FC Barcelone et le Real Oviedo sera à suivre ce dimanche 25 janvier à partir de 16h15 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect. Dans la région MENA, c'est diffusé sur Bein Sports 1 (BeIN Connect ou TOD en streaming).

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.