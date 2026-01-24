Villarreal - Real Madrid (0-2) : Mbappé et sa Panenka envoient le Real au sommet

Le Real Madrid a remis l'église au centre du village, et Kylian Mbappé en est le grand architecte. Dans le chaudron de la Cerámica, face à un Villarreal accrocheur mais malheureux, les Merengues ont livré une prestation de patron pour s'imposer avec autorité (0-2). Alvaro Arbeloa, dont le plan de jeu commence à porter ses fruits, voit son équipe reprendre provisoirement le fauteuil de leader au Barça, mettant une pression maximale sur le rival catalan. Le Real a retrouvé de la solidité, de la solidarité, et surtout son facteur X français, plus indispensable que jamais.