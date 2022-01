Barça : Ousmane Dembélé, les chiffres d’un flop

"On veut des joueurs engagés. On lui a dit qu’il devait quitter le club le plus tôt possible" : Mateu Alemany, le directeur exécutif du FC Barcelone, a mis fin au suspense concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé, qui refuse toujours de prolonger à six mois de la fin de son contrat.

Sauf retournement de situation, l’ailier français devrait donc être vendu cet hiver, car le Barça ne veut pas prendre le risque de le voir partir gratuitement lors du prochain mercato. Près de cinq ans après son arrivée en Catalogne, l’ancien Rennais s’apprête à laisser un bilan plus que mitigé derrière lui. Voici les chiffres.

52

Comme le pourcentage de matchs joués avec le Barça par Dembélé. Depuis ses débuts en septembre 2017, le Tricolore n'a disputé que 129 des 248 rencontres du club catalan, toutes compétitions confondues, soit 52%. Pour un total de 7520 minutes, soit 58 par rencontre en moyenne, ajoute Opta.

30

Comme la valeur marchande actuelle de Dembélé, selon Transfermarkt. Lorsqu’il a rejoint le Barça pour 140 M€ en 2017, sa valeur marchande était de 33 M€, avant de grimper à 80 M€ l’été suivant puis 120 M€ en février 2019. Soit la plus forte valorisation de sa carrière, avant une descente aux enfers pour en arriver aux 30 M€ d’aujourd’hui, qui s’expliquent aussi par sa situation contractuelle.

0

Comme son total de buts inscrits lors des Clasicos face au Real Madrid. En 8 matchs, l’ancien Rennais n’aura donc jamais réussi à faire trembler les filets contre les Merengue. Un adversaire avec qui il fait match nul : trois victoires et autant de défaites pour deux partages des points.

2

Comme le nombre de saisons pleines disputées par Dembélé avec le Barça. La première en 2018-2019, avec 42 matchs joués pour 14 buts et 8 passes décisives. Et la seconde en 2020-2021 : 44 rencontres, 11 pions et 5 caviars pour ses coéquipiers.

5

Comme le nombre de trophées remportés par Dembélé avec le Barça. Soit un par an, pour vulgariser. Deux fois la Liga, en 2018 et 2019. Deux fois la Coupe du Roi, en 2018 et 2021. Et une fois la Supercoupe d’Espagne, en 2018. Son seul geste décisif lors d’une finale a d’ailleurs eu lieu lors de cette dernière, avec le but de la victoire inscrit contre Séville.

695

Comme le nombre de jours manqués par Dembélé avec le FC Barcelone, selon les chiffres de Transfermarkt. Le site spécialisé comptabilise 14 blessures différentes pour le Tricolore, qui aura donc passé près de deux ans à l’infirmerie.

7

Comme son nombre de buts inscrits en Ligue des Champions. En 24 matchs, le bilan n’est pas si mauvais. Problème : Dembélé n’a fait trembler les filets qu’à deux reprises lors de la phase à élimination directe, à chaque fois en huitièmes de finale retour, contre Chelsea en 2018 puis face à Lyon en 2019.

161

Comme le nombre de jours restants avant la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Selon les dirigeants blaugrana, Dembélé quittera la Catalogne dès cet hiver. Pourtant, de nombreux clubs comme le PSG, Manchester United ou la Juventus préféreraient l’accueillir dans six mois, et surtout gratuitement.