Barça ou Arsenal, Raphinha prend une grosse décision

Le joueur de 29 ans s'est imposé comme un élément essentiel du Barça depuis l'arrivée de Hansi Flick en 2024 et a joué un rôle clé dans leur titre de champion d'Espagne la saison dernière.

Malgré cela, la superstar brésilienne est toujours annoncée sur le départ, notamment en raison de l'intérêt supposé de clubs saoudiens et de Premier League.

Arsenal et Manchester United figurent parmi les clubs qui suivent de près la situation de Raphinha, mais l'ailier est pleinement engagé envers Barcelone.

C'est ce qu'affirme le média espagnol Fichajes, qui précise que le FC Barcelone n'a aucune intention de le vendre à moins que sa clause libératoire astronomique d'un milliard d'euros ne soit activée.

Arsenal serait prêt à offrir un contrat astronomique à Raphinha pour le convaincre de rejoindre l'Emirates Stadium, mais l'ancien joueur de Leeds United devrait snober l'équipe de Mikel Arteta et rester à Barcelone.

Un transfert de Raphinha étant peu probable, Arsenal sera contraint de se tourner vers une autre cible, alors que des rumeurs annoncent un possible départ de Gabriel Martinelli cet été.

La superstar de l'AC Milan, Rafael Leão, est régulièrement annoncée du côté du club londonien depuis plusieurs saisons, tandis que son coéquipier Christian Pulisic serait également apparu comme une cible potentielle pour les Gunners ces dernières semaines.

Par ailleurs, Arsenal serait également intéressé par l'ailier d'Everton, Iliman Ndiaye, même s'il devra faire face à la concurrence de Chelsea et de Manchester United lors du mercato estival 2026.

Enfin, si Gabriel Jesus venait à partir, Arsenal pourrait privilégier le recrutement d'un nouvel avant-centre, et Julian Alvarez, l'attaquant de l'Atlético Madrid, serait actuellement leur priorité.