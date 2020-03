Barça - Olhats : "Griezmann ? On voit qu'il y a des problèmes"

L'ancien conseillé du champion du monde est revenu sur sa situation à Barcelone, près d'un an après son transfert en Catalogne.

Transféré l'été dernier pour 120 millions d'euros, Antoine Griezmann réalise une saison moyenne du côté de Barcelone au vu de ses standards des saisons précédentes. Son entente avec Lionel Messi, maître à jouer des Blaugrana, n'a pas atteint son paroxysme et les rumeurs d'un départ dès cet été apparaissent déjà.

"On voit qu’il a des problèmes et qu’il n’est pas heureux. Beaucoup de proches lui ont dit qu’il s’adapterait bien au jeu du Barça, [...] mais moi, je n’aime pas son rendement", a estimé Eric Olhats pour Mundo Deportivo, lequel fut son conseillé après l'avoir découvert et fait désormais partie du staff de l' .

Avant de poursuivre : "Il semble qu’il ne reçoive pas autant de passes des autres. Pour son talent et son attitude, il mérite d’avoir un peu plus de considération."

De là à envisager un départ dès cet été, un an après son arrivée ? Selon plusieurs médias catalans, une telle opération pourrait permettre aux Blaugrana de financer l'arrivée du très prolifique Lautaro Martinez.