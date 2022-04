Barça : Nico Gonzalez, la tuile

Selon le Diario Sport, Nico Gonzalez a été écarté pour le reste de la saison.

Le milieu de terrain galicien rejoint plusieurs autres joueurs de Barcelone à l'infirmerie, dont Pedri et Sergino Dest.

Une situation à laquelle s'ajoutent les absences d'Oscar Mingueza et de Martin Braithwaite, tous deux contrôlés positifs au covid-19.

Nico s'est fracturé le quatrième orteil du pied gauche et, bien que Barcelone n'ait pas indiqué la durée de son absence, on pense qu'il s'agit d'une maladie qui met fin à la saison. Il manquera le match contre Majorque.

Et c'est loin d'être un match nul. Barcelone doit retrouver le chemin de la victoire pour assurer sa place dans le top 4 de la Liga et la Ligue des champions qui va avec.

Le FC Barcelone a 15 points de retard sur le Real Madrid, qui occupe la deuxième place - le titre est déjà loin - mais il est à égalité avec le FC Séville, troisième, et a deux points d'avance sur l'Atletico Madrid, quatrième. Le Real Betis est cinquième, avec six points de retard, mais il n'a rien à perdre dans la course.

Nico, 20 ans, a fait toute sa carrière au FC Barcelone. Il est entré dans l'équipe première du Camp Nou au début de cette saison et a depuis joué 37 matchs pour le club.