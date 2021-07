Barça - Mis au placard, Ilaix Moriba a la cote en Premier League !

Alors qu’il refuse pour l’instant de prolonger, Ilaix Moriba a été mis au placard par le Barça. Mais attention : le milieu de terrain a la cote en PL.

Le problème Ilaix Moriba tombe mal pour le FC Barcelone. Dans l’optique d’offrir un nouveau contrat à Lionel Messi, le club catalan tente désespérément de faire des économies de tous les côtés. Et alors que le prometteur milieu de terrain arrive à un an de la fin de son contrat, la direction se retrouve bien embêtée pour le prolonger…

Plusieurs propositions lui ont été faites, mais aucune n’a pour l’instant réussi à convaincre les agents de l’Hispano-Guinéen, auteur de 14 apparitions et 1 but en Liga la saison passée. La réaction du Barça ? Une mise au placard pure et simple de la pépite, interdite de participer à la préparation de l’équipe première. Et s’il persiste à refuser, la porte de la réserve ou celle des U19 se fermeront également…

City fait le forcing…

Mauvaise nouvelle pour le joueur, pour son entraîneur Ronald Koeman, mais aussi pour le Barça. Car la potentielle belle affaire n’a évidemment pas échappé aux autres cadors européens, bien décidés à chiper le milieu de terrain à moindre prix. Avec plusieurs intérêts d’ores et déjà annoncés en provenance de la riche Premier League…

Selon le média espagnol Fichajes, deux grosses cylindrées anglaises se montrent plus insistantes que les autres : Chelsea, où Thomas Tuchel adore le profil de Moriba, mais aussi Manchester City. Le club de Pep Guardiola aurait même déjà promis au joueur un salaire annuel de six millions, soit plus du double de ce qu’il touche actuellement en Catalogne. Un avertissement pour le Barça… mais sera-t-il entendu ?