Atlético - "Si les supporters ont pardonné à Griezmann ? Je ne crois pas"

Alors qu’un retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid fait la Une des journaux espagnols, le président madrilène a calmé le jeu.

Antoine Griezmann retournera-t-il à l’Atlético de Madrid cet été ? Le club qu’il a rejoint en 2019 - à savoir le FC Barcelone - est pour, allégement de la masse salariale et prolongation de Lionel Messi obligent. Et du côté de l’entraîneur madrilène "Cholo" Simeone ou du joueur, la porte ne demande qu’à s’ouvrir.

Le suspense en 2018, le départ en 2019

Mais si le Barça et l’Atléti parviennent effectivement à s’entendre sur les modalités d’un éventuel transfert - voire deux, "l’échange" avec Saul Niguez étant souvent évoqué - un autre problème se posera : quid de l’avis des supporters rojiblancos, qui n’ont jamais digéré son départ il y a maintenant deux ans ?

En 2018, déjà, Griezmann semblait proche de rejoindre le Barça, et il avait mis fin à cet insoutenable suspense imposé à ses fans via un reportage diffusé sur Movistar+, dans lequel il clamait sa fidélité au club madrilène. Le procédé avait été moyennement apprécié du côté de l’Atléti… et un an plus tard, le champion du monde a finalement fait ses adieux.

"Où en sont les discussions ? Je ne sais pas"

Toujours via une vidéo, tournée à la hâte par le club et publiée sur les réseaux sociaux. Comme si Griezmann avait envie d’en finir, pressé de "s’échapper". Encore une fois, les supporters n’ont pas apprécié et, à écouter le président madrilène Enrique Cerezo, ils ne lui ont toujours pas pardonné.

"Où en sont les discussions ? Je ne sais pas, je pense que vous ne parlez pas avec la bonne personne. Si les supporters lui ont pardonné ? Je ne crois pas", a-t-il ajouté auprès de l’agence Europa Press. "L’aficion", une donnée qu’il faudra prendre en compte dans cet éventuel retour du Français dans la capitale espagnole.