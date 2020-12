Tirage au sort des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022 : À quelle date, les pots et comment regarder

Votre guide du tirage au sort du tournoi phare de la FIFA, avec des équipe comme la France, l'Allemagne, l'Espagne et bien d'autres encore.

La 2022 au approche à grands pas, mais la petite question de qualification doit encore être tranchée pour des équipes européennes telles que l' , la et la .

Avec 13 participants, l'UEFA a le plus de représentants au tournoi phare de la FIFA, mais ces 13 équipes doivent être réduites sur un total de 55.

À l'approche du tirage au sort, Goal vous apporte tout ce que vous devez savoir, y compris les pots de classement, la date, comment regarder et plus encore.

Quand aura lieu le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 pour les équipes européennes?

Le tirage au sort des qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022 aura lieu le lundi 7 décembre à 17h00 GMT (12h00 HE).

Il devrait se dérouler comme un événement virtuel, en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus, la cérémonie elle-même se déroulant au siège de la FIFA à Zurich, en .

Quels sont les pots de classement de l'UEFA pour la Coupe du monde 2022?

Pot Teams 1 Belgique, France, Angleterre, , , , , , , 2 Suisse, , , , Autriche, , , , Slovaquie, Roumanie 3 , Hongrie, Republique d' , Republique Tchèque, Norvège, , , Écosse, Grèce, Finlande 4 Bosnie Herzégovine, Slovénie, Monténégro, Macédoine du Nord, Albanie, Bulgarie, Israel, Belarus, Géorgie, 5 Armenie, Chypre, Iles Féroé, Azerbaijan, Estonie, Kosovo, Kazakhstan, Lithuanie, Léttonie, Andorre 6 Malte, Moldavie, Liechtenstein, Gibraltar, Saint Marin

Cinquante-cinq équipes de l'UEFA ont été divisées en six pots de classement aux fins du tirage au sort de la Coupe du monde.

Les meilleures têtes de série européennes pour le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 sont : la Belgique, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Croatie, le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas.

Le Pays de Galles est dans le pot 2, tandis que l'Écosse, l'Irlande du Nord et la République d'Irlande sont dans le pot 3.

Les pots ont été confirmés le 27 novembre, suite à la publication du classement mondial FIFA de novembre 2020.

Expliqué: Comment fonctionne le tirage au sort des qualifications pour la Coupe du monde 2022?

Chaque pot de classement sera vidé et assigné à un groupe (du groupe A au groupe J) en conséquence, en commençant par le pot 1, puis le pot 2 et ainsi de suite.

Il y aura cinq groupes de cinq équipes et cinq groupes de six équipes.

Les finalistes de l'UEFA Nations League 2020-21 - Belgique, France, Italie et Espagne - seront tirés au sort dans un groupe de cinq équipes (groupes A à E).

Étant donné que le pot 6 ne comprend que cinq équipes, ces équipes seront tirées au sixième rang des groupes F à J.

Il est à noter que certaines restrictions sont en place pour le tirage au sort.

Les équipes suivantes ne peuvent pas être jumelées:

Arménie et Azerbaïdjan

Gibraltar et Espagne

Kosovo et

Kosovo et Serbie

Kosovo et Russie

Ukraine et Russie

Considérant le risque de conditions hivernales rigoureuses, un maximum de deux de ces équipes peuvent être tirées au sort dans un même groupe :

Biélorussie

Estonie

Îles Féroé*

Finlande

Islande*

Lettonie

Lituanie

Norvège

Russie

Ukraine

* L'Islande et les îles Féroé ne peuvent pas être tirées au sort dans le même groupe car les deux équipes sont dans la catégorie à risque le plus élevé.

Des restrictions de voyage sont également en place, avec un maximum de deux équipes dans certains cas:

Azerbaïdjan avec: l'Islande, Gibraltar, le Portugal.

Islande avec: Arménie, Chypre, Géorgie, Israël.

Kazakhstan avec: Andorre, Angleterre, Iles Féroé, France, Gibraltar, Islande, Malte, Irlande du Nord, Portugal, République d'Irlande, Ecosse, Espagne, Pays de Galles.

Comment puis-je regarder le tirage au sort des qualifications de la Coupe du monde 2022?

Le tirage au sort des qualifications européennes pour la Coupe du Monde 2022 peut être visionné en direct en ligne dans le monde entier via le site officiel de la FIFA - fifa.com - et sur les réseaux des partenaires de diffusion de la FIFA.

Il peut également être diffusé en direct en ligne sur le site officiel de l'UEFA - uefa.com.

Goal couvrira également le tirage au sort en direct et vous pourrez rester à l'écoute de toutes les réactions avec nous.

Quand commencent les qualifications européennes pour la Coupe du monde 2022?

La phase de qualification européenne pour la Coupe du monde 2022 débutera en mars 2021 et se poursuivra jusqu'en novembre 2021, avec des barrages en mars 2021.

Journée 1: 24-25 mars 2021

Journée 2: 27-28 mars 2021

3e journée: 30-31 mars 2021

4e journée: 1-2 septembre 2021

5e journée: 4-5 septembre 2021

6e journée: 7-8 septembre 2021

7e journée: 8-9 octobre 2021

8e journée: 11-12 octobre 2021

9e journée: 11-13 novembre 2021

Journée 10: 14-16 novembre 2021

Barrages: 24, 25, 28, 29 mars 2022

Au total, 13 équipes se qualifient pour la Coupe du monde 2022 à partir de la section de qualification de l'UEFA: les 10 vainqueurs de groupe et les trois équipes du parcours des barrages.

Les 10 finalistes de groupe progressent vers la phase de barrages avec les deux meilleurs vainqueurs de groupe de l'UEFA Nations League 2020-21.