Barça, Messi sera présent contre l'Athletic Bilbao

Ernesto Valverde, l'entraineur du Barça, a certifié que Lionel Messi sera de la partie contre l'Athletic Bilbao dimanche.

À l'occasion de la 23e journée de la Liga, le Barça défie l'Athletic Bilbao dimanche. Ce match pourrait voir Lionel Messi effectuer son retour dans le onze de départ blaugrana.

Ernesto Valverde, le coach de l'équipe catalane, a donné des nouvelles assez rassurantes à propos de "La Pulga" ce samedi, même s'il ne s'est pas prononcé sur la titularisation ou pas de son joueur vedette contre les Basques. "Comme la conférence de presse a lieu avant l'entraînement, nous devons attendre que l'entraînement se déroule, a-t-il d'abord confié. L'autre jour (mercredi, ndlr), nous ne voulions pas prendre de risque en Coupe et nous sommes maintenant dans un moment où nous devons prendre une décision finale. Nous verrons quelle décision nous allons prendre en fonction de ce qu’il me dit. S’il était à cent pour cent, c’était autre chose, mais Messi jouera sûrement."

Valverde a certifié par ailleurs que la communication est très bonne avec la star argentine, et que ce dernier ne manque pas de lui faire partager son ressenti sur son état physique : "je le vois très bien en ce moment et on parle franchement quand je pense que c'est nécessaire. Je le vois rétabli et il n'y a aucun problème avec lui".

Pour rappel, Messi a été touché lors de la rencontre contre Valence le week-end dernier. Un coup léger puisque jusqu'ici il n'a raté aucun match de son équipe. Mercredi, lors du Clasico face au Real (1-1), il avait été incorporé en seconde période.