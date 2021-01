Barça, Messi puni pour son hommage à Maradona

Le comité de discipline de la Fédération espagnole de football a infligé des amendes à Leo Messi et à Barcelone son hommage à Maradona.

Le comité de discipline de la Fédération espagnole de football a infligé des amendes à Leo Messi et au pour l'hommage de l'Argentin à Diego Maradona lors de la victoire 4-0 du Barça sur Osasuna en novembre dernier.

Maradona est décédé le 25 novembre et Messi a décidé d'honorer son ancien entraîneur argentin et icône nationale en retirant son maillot du Barça après avoir marqué contre Osasuna pour révéler un maillot de Newell's avec le numéro 10 de Maradona dans le dos.

La commission d'appel de la RFEF a confirmé jeudi la décision du comité de discipline du 2 décembre pour le carton jaune que Messi a reçu au Camp Nou et a également infligé une amende de 600 € au joueur, tout en infligeant une amende de 180 € à Barcelone.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Les géants de la avaient fait appel du carton jaune compte tenu des circonstances exceptionnelles de la mort de Maradona et de la relation de Messi avec l'ancien milieu de terrain offensif de Barcelone et Newell's.

Pour rappel, "La Pulga" sera en fin de contrat au Barça l’été prochain, et au vu de son départ avorté il y a quelque mois, peu de chances pour qu’il prolonge l’aventure en Catalogne… De quoi inspirer un rêve à Kevin-Prince Boateng, ancien coéquipier de Messi au Barça.

Récemment transféré à Monza (Serie B), le club de Silvio Berlusconi, le Ghanéen est visiblement en mode "nostalgie". Et il aimerait à nouveau voir un N°10 argentin régaler le Napoli : "Messi va terminer son contrat à Barcelone, et ce serait énorme qu'il appelle et leur dise : 'Puis-je venir ?'. Ce serait comme dans un film", s’est-il enthousiasmé lors d’une interview accordée à ESPN. Une possibilité réelle ?