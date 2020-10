Barça, Messi : "Je suis moins obsédé par le but"

Leo Messi est tourné vers le collectif désormais, les exploits individuels ne sont plus aussi importants pour le virtuose argentin.

Lionel Messi a accordé une interview à La Garganta Poderosa, un magazine argentin, qui n'a pas encore été entièrement publiée.

Cependant, il y a déjà quelques citations intéréssantes qui sortents déjà dans les médias argetins.

On apprend notamment que Messi est plus tourné vers le collectif désormais : «Aujourd'hui, je suis moins obsédé par le but. J'essaye de contribuer au maximum au collectif."

La Pulga exhorte aussi ses admirateurs à faire preuve de générosité et de solidarité dans ces temps difficiles afin de vaincre les inégalités au sein de la société.

"Dans cette pandémie, nous devons maintenir tous les produits de première nécessité comme l'eau, la nourriture et l'électricité."

"Les inégalités sont le plus gros problème de notre société et nous devons tous travailler ensemble pour y remédier. Les verres qui seront levés cette année devraient être destinés à toutes les personnes impliquées pour aider de cette manière", a encore regretté Messi.