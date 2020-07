Barça, Messi explique son geste d'agacement

Après avoir expédié le ballon en lucarne sur un sublime coup franc direct contre Osasuna, Leo Messi a eu un geste d'agacement.

Après avoir marqué jeudi soir lors de la défaite du contre Osasuna (1-2) en , Lionel Messi a eu un geste d'agacement en levant le bras. Un geste expliqué par La Pulga au micro de Movistar.

"Le geste, c’est pour la faute (qui a amené le coup franc, ndlr). J’ai beaucoup tiré et je ne réussissais pas à marquer. L’équipe a beaucoup laissé à désirer dans plusieurs matchs", a déploré Messi, très agacé sur le niveau de jeu des siens.

"Je l'ai déjà dit il y a un moment, mais si on continue comme ça, ce sera très difficile de gagner la . Il va falloir que l'on change en profondeur si on veut se battre pour la Ligue des champions, parce que sinon, le match contre (1-1 lors du huitième de finale aller, on le perdra aussi", a ainsi tancé La Pulga.