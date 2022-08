Barça : Messi approché, son clan dément

Il ne s’agit d’un secret pour personne : Barcelone rêve d’un retour de Lionel Messi. Mais l’Argentin assure n’avoir reçu aucune approche.

"Je crois, j'espère et je souhaite que le chapitre Lionel Messi au Barça ne soit pas terminé". Ces mots sont ceux de Joan Laporta, président du FC Barcelone, qui a remis une pièce dans la machine concernant le meilleur joueur de l’histoire de son club, sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2023.

"Aucune approche de Laporta"

Et la presse locale a rapidement embrayé le pas au boss blaugrana. Ce lundi, Catalunya Radio a fait état de discussions d’ores et déjà engagées entre le Barça et le clan Messi concernant un retour dès l’an prochain, une fois son contrat avec le PSG terminé !

Info ou intox ? L’Argentin et les siens ont choisi la seconde option. "Il n'y a eu aucune approche de Laporta envers qui que ce soit dans l’environnement de Messi ou vice versa, et celui qui dit cela ment", a démenti un proche du joueur dans les colonnes de Mundo Deportivo.

Messi attendra le Mondial pour trancher

À priori, Messi ne semble pas vouloir regarder au-delà de la saison actuelle, qu’il a parfaitement entamé avec le PSG en inscrivant un doublé contre Clermont (5-0). La Pulga a surtout la Coupe du monde avec l’Argentine en ligne de mire, et il devrait prendre une décision définitive sur son avenir après la compétition.