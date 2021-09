Barça : Martin Braithwaite blessé pour plusieurs mois

L'attaquant danois, titulaire lors des premières journées de championnat avec le Barça, pourrait être absent jusqu'à fin 2021.

Mauvaise nouvelle pour Barcelone. Selon le journaliste Gerard Romero de "RAC1", Martin Braithwaite pourrait manquer tous les matchs restants du club catalan en 2021. L'attaquant danois a dû quitter le match contre Getafe en raison d'une blessure qui pourrait être plus grave que prévu.

Les problèmes dans la rotule de son genou, dérivés de l'usure du cartilage, ont amené le joueur à subir des tests médicaux supplémentaires qui ont pu confirmer le pire pronostic.

Il est encore trop tôt pour dire combien de temps Braithwaite pourrait être absent de l'équipe de Ronald Koeman. Cependant, il est déjà question de trois à quatre mois d'absence.

Martin Braithwaite avait débuté les trois premiers matchs de Liga depuis le début de cette saison 2021-2022, faisant un excellent début contre la Real Sociedad avec deux buts et une passe décisive. Si la blessure est finalement confirmée, le Danois pourrait manquer tous les matchs restants du FC Barcelone en 2021.

Une bien mauvaise nouvelle pour Ronald Koeman, dont le secteur offensif semble se déliter de jour en jour après les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann au cours du mercato d'été, et alors qu'Ousmane Dembélé et Ansu Fati sont toujours blessés. Il va falloir compter largement sur Memphis Depay dans les prochaines semaines du côté des Blaugrana, ainsi que sur une adaptation express de son compatriote Luuk de Jong, tout juste arrivé lors de l'ultime journée du mercato.

Côté terrain, le Barça a plutôt bien débuté sa saison de Liga avec des victoires contre la Real Sociedad en ouverture et Getafe juste avant la trêve, entre-coupées d'un nul à Bilbao. Les Blaugrana ne jouent pas ce week-end, leur déplacement à Séville ayant été reporté. Ils ont désormais rendez-vous mardi soir avec le Bayern Munich pour une entrée en lice très attendue en Ligue des champions.